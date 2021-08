New World: l'uscita dell'MMORPG di Amazon slitta al 28 Settembre

Dopo una closed beta che ha raccolto importanti feedback da parte dei giocatori, il nuovo MMORPG di Amazon Games è stato rimandato di un mese per rifinire ulteriormente l'esperienza di gioco e renderla più ricca ed apprezzabile per i giocatori.

La data di uscita originale, fissata per il 31 Agosto, era ritenuta infatti troppo vicina per poter offrire agli utenti un prodotto che andasse in contro alle richieste ottenute durante la closed beta in questione, per cui si è optato per una release a fine Settembre.

Essendo andati incontro ad una cancellazione pesante con il loro ultimo titolo Crucible, uno shooter di squadra che dopo la beta non era stato ritenuto all'altezza delle aspettative, Amazon Games ci tiene a non ripetere gli errori del passato e vuole rilasciare un prodotto di livello, anche se questo richiederà più tempo prima della release.

In New World I giocatori potranno vivere un'esperienza simile a quella proposta dallo storico World of Warcraft, in cui esplorare un mondo fantastico (ispirato però alle Americhe coloniali), combattere e craftare equipaggiamento ed oggetti.

Visto quanto sta accadendo con Activision Blizzard, molti giocatori di WoW stanno abbandonando il titolo e potrebbero rappresentare un target importante da assicurarsi per Amazon Games, che, se giocherà bene le proprie carte, potrà accaparrarsi una fetta importante del mercato.

Fonte: VentureBeat