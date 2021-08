Overwatch 2 si avvicina? Lo sviluppo ha raggiunto 'un importante traguardo nelle ultime settimane'

Activision ha annunciato oggi i risultati finanziari per il secondo trimestre dell'anno solare 2021, relativo al periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 giugno.

Secondo il comunicato, tali risultati sono stati definiti "forti" e hanno contribuito a un primo semestre da record in termini di reddito.

Ma oltre ai risultati finanziari, la compagnia ha aggiornato i fan sullo stato di sviluppo di alcuni importanti titoli come Overwatch 2 e, a quanto pare, gli sviluppatori hanno compiuto importanti progressi nelle ultime settimane.

Nel comunicato ufficiale leggiamo: "lo sviluppo di Overwatch 2 ha superato un importante traguardo interno nelle ultime settimane. Dopo un'ottima risposta al recente aggiornamento della community, il team non vede l'ora di rivelare ulteriori informazioni sul gioco nei prossimi mesi mentre si avvicinano alle fasi successive della produzione".

Stando a quanto comunicato, dunque, Activision Blizzard dovrebbe svelare novità sull'atteso gioco nei prossimi mesi. Tuttavia è incoraggiante apprendere che Overwatch 2 ha compiuto progressi nello sviluppo.

Nel frattempo, come ormai saprete, Activision Blizzard è impegnata nella causa del California Department of Fair Employment and Housing. Nelle notizie più recenti, abbiamo appreso che il boss delle risorse umane di Blizzard ha lasciato l'azienda.

