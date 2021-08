PlayStation Now aumentano gli abbonati compensando il calo di utenti PS Plus

Nella giornata di oggi Sony ha condiviso una serie di importanti dettagli riguardanti il suo ultimo trimestre finanziario appena trascorso. Tra le varie notizie sappiamo che la società ha distribuito un totale di 10,1 milioni di PlayStation 5 da quando la console next-gen è stata lanciata e, pensando ai prossimi mesi, Sony ha dichiarato che l'obiettivo è di venderne altre 14 milioni prima dello scadere di questo nuovo anno finanziario.

Inoltre per la prima volta, secondo i dati condivisi, il numero di abbonati a PlayStation Plus cala di circa un milione, con anche il numero degli utenti attivi mensili che cala rispetto al trimestre precedente. Tuttavia Sony non si preoccupa di questo dato, anche perché risulta essere un po' "falsato" dall'emergenza sanitaria che lo scorso anno ha portato ad una serie di lockdown e di conseguenza, ad aumento di giocatori occasionali.

Tuttavia, secondo quanto condiviso dall'analista Daniel Ahmad i dati di Sony mostrano un aumento per quanto riguarda gli abbonati a PlayStation Now che compensa quindi quelli persi su PlayStation Plus. Ricordiamo che PlayStation Now è un servizio che consente di giocare ad una serie di titoli PlayStation, proprio come il servizio in abbonamento concorrente, Xbox Game Pass.

Total PS+ subscribers was 46.3 million during the quarter, up from 45m at the same point last year, but down from 47.6m in the prior quarter.



Q1 usually sees a dip, which was more pronounced this year due to pandemic boost last year.



But this was offset by PS Now growth. pic.twitter.com/U53BPjJ0hu — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 4, 2021

Ciononostante Sony può dirsi soddisfatta per quanto riguarda i guadagni che, questo trimestre appena passato, hanno registrato un incredibile record.