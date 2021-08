PlayStation obiettivo nuove acquisizioni. Ratchet & Clank Rift Apart supera le aspettative di vendita

Durante l'ultimo report finanziario di Sony, il chief financial officer Hiroki Totoki ha parlato del business PlayStation.

Totoki-san ha spiegato che Sony non ha cambiato l'obiettivo di quest'anno fiscale di distribuire più di 14,8 milioni di unità PS5, che è il numero di unità PS4 distribuite nell'anno fiscale successivo alla sua uscita.

Sony ritiene che il mercato dei giochi si sia notevolmente espanso negli ultimi due anni. Il tempo di gioco totale per gli utenti PlayStation nel primo trimestre dell'anno fiscale (tra aprile e giugno 2021) è diminuito del 32% su base annua, ma è stato del 18% superiore rispetto al 2019, che Sony considera una "crescita costante" nel complesso.

Le vendite software first party sono diminuite di anno in anno durante il trimestre a causa del confronto con The Last of Us Part II. Detto questo, le vendite di tutti i giochi lanciati da Sony tra aprile e giugno, inclusi Ratchet & Clank: Rift Apart e MLB The Show 21, hanno superato le aspettative dell'azienda.

In particolare, MLB The Show 21 ha contribuito "in modo significativo" alle vendite e ai profitti durante il trimestre grazie in parte alle forti vendite di DLC.

Totoki-san ha menzionato il fatto che MLB The Show 21 è stato venduto su piattaforme diverse da PlayStation, in seguito al "successo iniziale" visto da Horizon Zero Dawn e Days Gone su PC.

Ha anche aggiunto che PlayStation Studios sta accelerando gli investimenti per rafforzare le sue capacità produttive, citando come esempio l'acquisizione di Housemarque.

Totoki-san ha anche menzionato l'acquisizione di Nixxes, che ha "un'eccellente tecnologia per il porting di software tra diverse piattaforme come il PC". Sony si aspetta che "Nixxes offrirà supporto tecnologico a tutti i suoi studi".

Fonte: Twinfinite.