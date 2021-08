PlayStation Plus, calo degli abbonati ma Sony non è preoccupata

Nei risultati finanziari del primo trimestre di Sony, che coprono i tre mesi terminati il ​​30 giugno, la società ha riportato un totale di abbonati PS Plus di 46,3 milioni, registrando un calo di 1,3 milioni rispetto ai due trimestri più recenti. Stiamo parlando della prima volta che gli utenti di PlayStation Plus hanno registrato un calo significativo tra i trimestri durante questo periodo di tempo.

Parlando in un webcast dopo la pubblicazione dei risultati, il direttore finanziario di Sony, Hiroki Totoki, ha dichiarato: "Certo, 104 milioni non è un numero forte, ma lo consideriamo un trend in calo? Non la pensiamo così. Stiamo cercando di analizzare diversi elementi, ma non ci sono tendenze evidenti che possiamo registrare. Forse questo mese o il prossimo dovremo continuare a guardare e fare un'analisi".

Totoki continua citando il lockdown per milioni di persone in tutto il mondo lo scorso anno, affermando che questo avrebbe potuto aumentare gli abbonati PS Plus nel 2020, motivo per cui ora stiamo assistendo a una diminuzione degli abbonati man mano che tali restrizioni vengono revocate. "Quindi, monitoreremo attentamente la situazione e approfondiremo l'impegno e miglioreremo la piattaforma, pertanto durante il prossimo anno fiscale intraprenderemo azioni per supportare questo business", ha concluso il CFO.

Nonostante il calo degli utenti attivi, giovedì Sony ha mantenuto il suo obiettivo di vendere 14,8 milioni di console PlayStation 5 durante questo anno fiscale. La società ha recentemente affermato che PlayStation 5 è diventata la console più venduta di Sony dopo aver superato i 10 milioni di vendite a livello globale.

