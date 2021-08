PS5 e PlayStation VR 2: Sony punterebbe a creare giochi AAA 'ibridi' giocabili con o senza realtà virtuale

Se dobbiamo dare retta ai rumor, sembra che Sony stia decidendo di concentrarsi su giochi AAA non solo con PlayStation 5 ma anche con PlayStation VR 2. Il canale YouTube PSVR Without Parole, che ha condiviso nuovi dettagli sulle specifiche di PSVR 2, ha spiegato i prossimi presunti obiettivi della società.

Secondo quanto riportato, Sony punterebbe a giochi "ibridi" AAA su PlayStation 5 che però saranno giocabili con o senza realtà virtuale. Pertanto, se dovessero stare così le cose, i giocatori saranno in grado di scegliere quale versione del gioco scaricare sulle loro console. L'idea alla base di questa affermazione è che un visore PSVR 2 dovrebbe essere un'opzione utilizzabile con tutti i principali giochi di PS5 anziché essere limitato ad una libreria solo di giochi in realtà virtuale.

Oltre a questo, il nuovo visore viene chiamato da Sony come NGVR (next-gen VR) e presenterà un feedback aptico in modo da ridurre la cinetosi e migliorare così l'immersività. Anche i controller utilizzeranno si il feedback aptico che i trigger adattivi, proprio come il DualSense.

Ovviamente per adesso si tratta solo di rumor, pertanto non ci resta che attendere nuove informazioni proprio da Sony.

Fonte: Segment-Next