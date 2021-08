PS5 a 10,1 milioni di console distribuite! PS4 a quota 116,4 milioni

Sony ha svelato i suoi risultati finanziari per i tre mesi terminati il ​​30 giugno 2021. PlayStation 5 ha distribuito 10,1 milioni di unità in tutto il mondo. PlayStation 4, invece, ha distribuito ben 116,4 milioni di console.

Un totale di 2,3 milioni di unità PlayStation 5 e 500.000 unità PlayStation 4 sono state distribuite durante i tre mesi terminati il ​​30 giugno 2021.

Le distribuzioni di PlayStation 4 sono diminuite di 1,4 milioni rispetto agli 1,9 milioni nello stesso periodo dell'anno fiscale precedente.

Sono stati registrati 46,3 milioni di abbonati PlayStation Plus al 30 giugno 2021, con un aumento di 1,3 milioni rispetto ai 45 milioni di abbonati durante lo stesso periodo dell'anno fiscale precedente.

I software PlayStation 5 e PlayStation 4 insieme hanno venduto 63,6 milioni di unità nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2020, in calo di 27,8 milioni rispetto ai 91,4 milioni di software venduti nello stesso periodo dell'anno fiscale precedente. 10,5 milioni di unità erano titoli first party, in calo di 8,2 milioni rispetto ai 18,7 milioni venduti nello stesso periodo del precedente anno fiscale.

Il 71% delle vendite software è rappresentato da download digitali di software per giochi completi, rispetto al 74% dell'anno precedente.

Fonte: Gematsu.