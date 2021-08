PS5 non è più venduta in perdita

Durante un incontro con gli investitori, il Chief Financial Officer di Sony, Hiroki Totoki, ha affermato che il prodotto chiave dell'azienda, ovvero PlayStation 5 standard, non vende più in perdita.

Per quanto riguarda PS5 Digital Edition, Totoki ha affermato che è sulla buona strada per compensare la sua perdita con altre vendite di hardware, tra cui periferiche e PlayStation 4. Non solo, ma la società è riuscita a produrre un numero sufficiente di unità PS5 per soddisfare i suoi obiettivi di vendita.

In questo periodo abbiamo riportato spesso notizie legate alla mancanza di semiconduttori dovuta alla pandemia da Coronavirus. Questo risultato ha visto Sony non riuscire a sopperire la richiesta di console, con molti giocatori che ancora non riescono ad acquistarne una. Alla domanda sulla carenza di semiconduttori in corso, Totoki ha affermato che l'obiettivo delle unità PS5 da spedire quest'anno è stato fissato e Sony si è assicurata il numero di chipset necessari per raggiungere tale obiettivo.

Insomma, la società sta programmando tutti i suoi prossimi obiettivi: stiamo iniziando a tornare alla normalità, con scorte di PS5 che arriveranno a questo punto regolarmente nei negozi.

Fonte: Bloomberg e Twinfinite