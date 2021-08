PS5: l'SSD Aorus 7000s di Gigabyte è compatibile, scopriamo prezzo e dimensioni

Il produttore di periferiche per PC Gigabyte ha confermato che uno dei suoi SSD NVMe premium, l'Aorus Gen4 7000s, è compatibile con PlayStation 5. La società ha detto che il suo SSD soddisfa tutte le specifiche stabilite da Sony nell'aggiornamento del firmware beta della scorsa settimana.

L'Aorus ha due varianti, da 1 TB e 2 TB e ha un prezzo di 195 dollari, come segnala Gamespot. Entrambi sono compatibili con PS5, con Gigabyte che conferma che il dissipatore di calore incluso nell'SSD (che avvolge la parte superiore e inferiore dell'unità) si inserisce all'interno sul lato della console. La velocità di lettura sequenziale dell'Aorus Gen4 7000s supera i 7000 MB/s, che è ben al di sopra dei 5.500 MB/s richiesti da Sony. Ciò dovrebbe dare a PS5 un margine più che sufficiente per utilizzare l'unità in modo che corrisponda alle prestazioni del proprio SSD interno.

Gigabyte, nel suo tweet, non menziona i test diretti con PS5 per confermare le prestazioni, quindi dovreste fare attenzione prima dell'acquisto. Sony ha dichiarato esplicitamente che il firmware che consente l'espansione SSD interna è ancora in fase di test e che anche le unità che soddisfano le specifiche elencate potrebbero non funzionare ora o in futuro. Sony non ha ancora pubblicato un elenco ufficiale di SSD supportati o non ha fornito alcuna indicazione su quando il firmware sarà lanciato al pubblico.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che anche gli SSD WD_BLACK SN850 NVMe di Western Digital e FireCuda 530 di Seagate sono compatibili con PS5.

Fonte: Gamespot.