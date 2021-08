PS5 funziona ottimamente anche su SSD M.2 di fascia bassa

Con il nuovo aggiornamento attualmente ancora in beta, PlayStation 5 consentirà di utilizzare SSD M.2 per espandere la memoria interna della console. Dal canto suo Sony ha suggerito i migliori SSD che potranno essere usati: tra questi l'SSD Aorus 7000S di Gigabyte. Ma il supporto si estende anche a SSD di fascia bassa e lenti? A quanto pare sì.

Il sito Polygon ha testato una serie di SSD tra cui ADATA XPG Gammix S50 Lite, una delle unità PCIe Gen4 compatibili più lente in circolazione. Utilizzando diversi giochi, il sito ha confrontato la velocità tra SSD interno, Sabrent Rocket, XPG Gammix S50 Lite ed un hard disk esterno in modo da capire quanto ci mette un gioco a caricare.

Sorprendentemente, anche l'SSD compatibile più lento che è stato provato ha avuto tempi di caricamento quasi identici a quello che Sony suggerisce. A volte si registra un secondo in più, a volte di meno, ma fondamentalmente non ci sono queste grandi differenze.

Una tabella che mostra i tempi di caricamento di alcuni giochi.

Tuttavia il sito non consiglia di comprare un SSD di fascia bassa, ma di attenersi sempre a ciò che Sony ha dichiarato: questo perché una parte di giochi disponibili non è completamente ottimizzata per sfruttare appieno le caratteristiche di PS5. Gli sviluppatori quindi potrebbero migliorare ulteriormente questi titoli in futuro e conseguentemente potrebbe essere necessario un SSD molto più veloce.

Fonte: Polygon