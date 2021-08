PS5 sta vendendo più velocemente rispetto PS4

In queste ore stanno uscendo sempre più notizie sugli ultimi dati finanziari di Sony, con l'ultimo trimestre che ha registrato un record per quanto riguarda i profitti.

Non solo, ma Sony ha dichiarato che nel corso di questo anno fiscale, la società distribuirà 14,8 milioni di PlayStation 5, andando quindi a soddisfare maggiormente la richiesta di console che in questi mesi sono state molto difficili da reperire per i giocatori. A tal proposito, l'analista Daniel Ahmad ha dichiarato come sia stata gestita la domanda di PS5 in questo periodo.

Secondo quanto riportato da Ahmad, PS5 ha raggiunto il traguardo dei 10 milioni di unità più velocemente di PS4 che invece ci ha messo tre settimane in più per ottenere questo obiettivo. In sostanza, nonostante la carenza di console che ha colpito il precedente trimestre, PlayStation 5 sta vendendo più velocemente di PlayStation 4 e questo record potrebbe continuare se 14,8 milioni di PS5 verranno vendute durante l'anno finanziario in corso.

This shows the demand that PS5 is seeing.



At this point, the PS4 had shipped 10.4m units. Yet it took 3 weeks longer than the PS5 for the PS4 to reach 10 million units sold through to consumers.



In other words, PS4 did not sell through as fast as PS5 currently is. https://t.co/MHgjmkdFHc — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 4, 2021

Per quanto riguarda il fronte abbonati a PlayStation Plus, il numero è calato: tuttavia Sony non è per nulla preoccupata.