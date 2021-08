The Ascent è record di vendite per il publisher nonostante sia 'gratis' su Xbox Game Pass

The Ascent è partito alla grande, poiché il suo publisher, Curve Digital, ha rivelato oggi che sono stati generati oltre $ 5 milioni di entrate durante il suo weekend di lancio. Ha anche menzionato che The Ascent ha rivendicato il primo posto nelle classifiche globali di Steam, dimostrando che il genere cyberpunk è ancora vivo e vegeto. Un traguardo impressionante se si pensa che il gioco è disponibile per gli abbonati ad Xbox Game Pass.

Oltre a cifre di vendita impressionanti, lo sparatutto è riuscito a generare oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube e Twitch, con il team che afferma che il coinvolgimento della community è diventato una parte fondamentale del successo di The Ascent.

"The Ascent è il primo gioco di Curve in cui il nostro nuovo team è stato in grado di lasciare il segno in modo sostanziale, lavorando a stretto contatto con lo sviluppatore e i nostri partner", ha dichiarato John Clark, CEO di Curve. "Questo successo è il risultato di un genuino sforzo di squadra in tutta l'azienda, l'arrivo di nuova leadership e talento, ed è davvero un riflesso del nostro nuovo approccio di essere sviluppatori e focalizzati sui giocatori in tutto ciò che facciamo".

Lanciato su Xbox Game Pass il 29 luglio, The Ascent sembra essere diventato rapidamente uno dei giochi più popolari di questa lenta stagione estiva. Offrendo una grintosa interpretazione del genere cyberpunk unito ad un teso combattimento in twin stick shooter e ad una narrazione avvincente non sorprende quindi questo successo.

Fonte: Gamespot