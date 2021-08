The Witcher 3 stupisce ancora e un giocatore scopre una missione rara dopo 600 ore

Un giocatore di The Witcher 3: Wild Hunt ha scoperto una missione incredibilmente rara, che alcuni giocatori non hanno visto nemmeno dopo centinaia di ore trascorse nel gioco.

In un post sul subreddit di The Witcher, l'utente RogueRequest2 mostra il suo incontro con un troll. Questo troll si chiama Boris e mentre continua a spiegare la storia al giocatore, il personaggio sta preparando una specie di stufato speciale, su cui Geralt può commentare e approfondire, prima di essere ricompensato con un oggetto sconosciuto.

La missione stessa si chiama "Harassing a Troll" e si trova nella regione di Velen di The Witcher 3, molto a nord-ovest della locanda. Il motivo per cui così poche persone hanno probabilmente visto questa missione è non solo perché si trova ai confini dell'enorme mappa, ma è anche non contrassegnata, non offrendo al giocatore un piccolo punto esclamativo giallo.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non faremo ulteriori spoiler per quanto riguarda la missione, pertanto se ancora avete installato The Witcher 3 vi invitiamo ad andare a controllare.

Fonte: GamingBible