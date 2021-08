The Witcher: in Polonia gli alberi più storici hanno i nomi dei personaggi del franchise

Se avete mai desiderato toccare la...corteccia di Geralt di Rivia, Yennefer di Vengerberg o persino di Ranuncolo, sappiate che in Polonia si può. Alcuni alberi secolari e storici nella città polacca di Ostrołęka ora prendono ufficialmente il nome da personaggi chiave dell'universo di The Witcher.

Il consiglio comunale di Ostrołęka ha approvato l'iniziativa del consiglio dei giovani, che ha proposto l'idea del progetto "The Witcher Trees" nel novembre 2020. Il documento è stato finalmente firmato il 25 marzo 2021 dalle autorità, tuttavia le informazioni sono apparse sul sito di media locali GryNieznanePL solo alla fine di luglio.

Secondo il regolamento, il vecchio frassino ora prende il nome dal vampiro superiore Regis, che è apparso nei libri e ha avuto un ruolo importante nell'espansione di The Witcher 3: Blood and Wine. Alle altre sei querce secolari sono stati dati i nomi di Geralt, Yennefer, Triss, Cirilla, Vesemir e Ranuncolo (Dandelion in inglese).

Dei 19 consiglieri comunali, due si sono astenuti dal voto e solo uno si è espresso contro l'iniziativa dichiarando che i nomi proposti non sono di origine polacca, inoltre, ha espresso l'opinione che gli alberi non dovrebbero essere nominati con nomi di "maghi" dai libri di narrativa. Al consigliere non piaceva nemmeno che venissero suggeriti nomi femminili per frassini e querce.

