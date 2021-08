Xbox Series X/S, il nuovo controller Aqua Shift ha un'interessante nuova feature

Nella giornata di ieri Microsoft ha presentato un nuovo controller in edizione speciale dal particolare colore azzurro cangiante. Chiamato "Aqua Shift" questo controller sarà disponibile dal 31 agosto.

Tuttavia, oltre al colore particolare, il controller avrà una parte gommata antiscivolo sul retro che consentirà ai giocatori una presa più ferma durante le sessioni di gioco più intense. "Aqua Shift è il primo controller per Xbox Series X/S che presenta impugnature laterali gommate" si legge nel post pubblicato sul blog di Microsoft.

Questo controller è il terzo che viene presentato per Xbox Series X/S: ricordiamo i precedenti due, Electric Volt e Daystrike Camo. Oltre a questo ricordiamo che Microsoft consente ai giocatori di personalizzare il proprio controller grazie all'Xbox Design Lab, il quale lascia praticamente un'infinita libertà di scelta. Tuttavia, Aqua Shift è il primo controller per le console next-gen ad avere una parte gommata, sempre se non includiamo la serie Elite.

Ora non ci resta che vedere se la parte gommata resisterà al tempo, cosa che per alcuni Elite non è stato così.

Fonte: Kotaku