Abandoned si svela in delle immagini leak di una build del 2019!

Mentre le voci sulla vera natura di Abandoned per PS5 si susseguono, in rete sono comparse delle immagini leak che hanno svelato una build del gioco risalente al 2019.

Gli screenshot, visibili più in basso, sarebbero stati presi dal profilo PSN di Hasan Kahraman che, in seguito, ha confermato che si tratta di immagini collegate ad Abandoned.

A quanto pare, dunque, Blue Box Studios stava sviluppando il misterioso gioco già nel 2019 con l'intenzione di spremere al massimo l'hardware di PS4.

"Bene, la versione del 2019 era molto diversa allora", afferma Kahraman. "Ma era per testare la potenza massima di PS4. Era in esecuzione su PS4 Pro con risoluzione nativa 3840 x 2160 e un target di 60 FPS con texture 8K. Ha funzionato, ma PS4 non era abbastanza potente per creare un gioco completo".

Di conseguenza il team ha spostato lo sviluppo su PS5.

Leaked images from Blue Box Game Studios mysterious game! ?Supposedly someone has managed to extract them from Hasan Kahraman's profile on PSN.#abandonedps5 #PS5 #SilentHill pic.twitter.com/g7ZHXawrb2 — Joe Miller (@JoeMiller101) August 4, 2021

Well, the 2019 version was a lot different back then. But it was to test the PS4?s max power. It was running on PS4 Pro with native 3840 x 2160 resolution targeting 60 FPS with 8k textures. It did work but the PS4 version wasn?t powerful enough to create a full game. — Hasan Kahraman (@HasanEKahraman) August 4, 2021

Abandoned rimane ancora un mistero ma il 10 agosto l'app del gioco si aggiornerà con nuovi video e, quindi, scopriremo di più su questo progetto.

