Axiom Verge 2 in un nuovo video che introduce la meccanica dei 'due mondi in uno'

Axiom Verge 2 torna a mostrarsi in un nuovo video: il solo e unico sviluppatore del gioco, Tom Happ attraverso un post sul blog di PlayStation condivide qualche dettaglio in più sul suo prossimo gioco.

In cosa è diverso dal primo capitolo? Axiom Verge 2 contiene una meccanica speciale e "ambiziosa" a detta dello sviluppatore che consentirà di giocare a "due mondi in uno". "Dietro la mappa del mondo superiore che ho mostrato per tutto questo tempo esiste un altro mondo della breccia interconnesso, in una dimensione alternativa. Ne ho lasciato qualche indizio in un primo trailer, in cui il drone attraversa un misterioso portale, ma ho mantenuto il segreto a lungo" ha spiegato Happ.

In Axiom Verge 2 avrete la possibilità di entrare e uscire dalla breccia e scoprire in che modo un mondo è connesso all'altro. Nella breccia si possono trovare segreti esclusivi e, al contempo, alcuni luoghi del mondo superiore possono essere raggiunti solo attraverso un percorso che attraversa la breccia, e viceversa.

"Per ogni area della breccia c'è un punto corrispondente nel mondo superiore. I punti di ingresso e di uscita dalla breccia e dal mondo superiore dovevano essere attentamente allineati, affinché i giocatori non rimanessero intrappolati e fosse possibile raggiungere qualsiasi luogo in cui si volesse andare. Elaborare un sistema di mappe a tale scopo ha letteralmente aggiunto una dimensione in più al design del gioco" afferma lo sviluppatore.

Per adesso tutti i dettagli sono questi: Axiom Verge 2 non ha ancora una data di uscita ma sarà disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: PlayStation Blog