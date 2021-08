Call of Duty: Warzone invaso dai cheater costringe gli streamer a passare ad Apex Legends

Call of Duty: Warzone ha un disperato bisogno di essere "ripulito" dai cheater, ma il suo attuale sistema anti-cheat non sembra sia efficace.

Il popolare gioco battle royale è stato afflitto dai cheater sin dalla sua uscita e per quanto riguarda i giocatori, Warzone potrebbe anche non avere un sistema anti-cheat visto che i giocatori scorretti praticamente vanno e vengono a loro piacimento senza gravi ripercussioni.

Con la quarta stagione che si avvicina alla fine, diversi streamer popolari hanno iniziato a radunarsi contro Warzone (via Vice) e, più precisamente, contro Activision, a causa del problema del cheating.

Mentre alcuni streamer stanno abbandonando Warzone non appena vengono uccisi dai cheater, altri stanno promuovendo alternative come Apex Legends, almeno fino a quando Activision non troverà una soluzione definitiva per la piaga del cheating.

Questa non è la prima volta che gli streamer di Warzone si uniscono contro i cheater. Qualcosa di simile è successo all'inizio dell'anno quando molti streamer hanno criticato Activision per aver ignorato la base di giocatori e per non aver migliorato il sistema anti-cheat.

Più di 500.000 account sono stati bannati in modo permanente in Warzone fino ad oggi ma, a quanto pare, questo non significa nulla perché i giocatori possono sempre tornare con nuovi account grazie al modello di gioco free-to-play.

Per quel che vale, lo sviluppatore Raven Software ha promesso a febbraio che avrebbe "intensificato gli sforzi anti-cheat" spingendo aggiornamenti frequenti del sistema anti-cheat, implementando una nuova tecnologia di rilevamento e dedicando risorse aggiuntive per monitorare e far rispettare "ban coerenti e tempestivi".

Anche Apex Legends ha recentemente sofferto la presenza di cheater. Di recente, lo sviluppatore Respawn Entertainment ha dichiarato di aver "sicuramente messo in atto alcune cose" per aiutare ad affrontare la situazione mentre ci avviciniamo alla nuova stagione.

