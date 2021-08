Deathloop per PS5 e PC è entrato in fase gold!

Dopo una serie di video e dettagli, Deathloop, il frenetico gioco di Arkane entra finalmente in fase gold. Ciò significa che, salvo imprevisti dell'ultimo momento, il gioco non subirà più rinvii ed è pronto per essere lanciato.

Per coloro che non sanno cosa voglia dire, se un gioco raggiunge la fase gold durante il suo sviluppo significa che il lavoro è essenzialmente terminato ed è pronto per la distribuzione. In uscita per PC e PS5 (in cui sarà esclusiva per un anno), la storia gira intorno a Cole, approdato sull'isola Blackreef per eliminare otto bersagli diversi.

A causa dei bizzarri esperimenti che stanno avendo luogo sull'isola, tutti i personaggi sono intrappolati in un loop temporale e ciò costringe Cole a rivivere gli stessi identici eventi ad ogni morte. Ogni "reset", tuttavia, gli permette di conservare i ricordi dei suoi scontri e questo rappresenta un'ottima occasione per imparare e studiare le migliori strategie per affrontare i nemici.

DEATHLOOP has gone gold! Get ready to break the timeloop on September 14! pic.twitter.com/tMpbsQtT29 — DEATHLOOP (@deathloop) August 5, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Oltre a lui ci sarà l'agente Juliana, la quale può comparire ed ostacolare il giocatore in qualsiasi momento sfidando così Cole.

Vi ricordiamo che Deathloop uscirà il 14 settembre.

Fonte: GamingBolt