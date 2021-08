Embracer Group acquisisce Ghost Ship Games, 3D Realms, Slipgate Ironworks e altri studi

Embracer Group ha completato una nuova ondata di acquisizioni.

Le nuove acquisizioni includono studi come Easy Trigger, 3D Realms, Slipgate Ironworks, Force Field, Ghost Ship Games, Grimfrost, CrazyLabs e DigixArt.

Easy Trigger è noto per il platform d'azione Huntdown e si unirà a Coffee Stain per "stimolare lo sviluppo di IP all'interno del gruppo". Continuerà a lavorare su Huntdown insieme alla creazione di nuovi titoli indie.

Poi ci sono Ghost Ship Games, noto per lo sparatutto in prima persona cooperativo Deep Rock Galactic. Rimarrà autonomo anche se Embracer e Coffee Stain lo supporteranno con i "nuovi progetti di sviluppo". DigixArt è noto per 11-11 Memories Retold e l'imminente Road 96 - rimarrà indipendente sotto Koch Media.

Tuttavia, 3D Realms e Slipgate Ironworks sono 2 studi interessanti. Il primo sarà con Saber Interactive in futuro e ha sei nuovi titoli in lavorazione. Slipgate (che sta lavorando su Graven) è stato acquisito per la sua "comprovata esperienza nello sviluppo, nel co-sviluppo e nel porting". È stato acquisito da Saber Interactive, il che significa che dovrebbe lavorare con il team in futuro.

Fonte: Gamingbolt.