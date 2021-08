FIFA 22 nella modalità Carriera ci permetterà di creare la nostra personalissima squadra

Sebbene la modalità Ultimate Team sia la più giocata da parte dei giocatori di FIFA, EA Sports sa che c'è una grossa fetta di utenti che adora il single player. L'azienda ha lavorato per dare più profondità a una delle sue modalità star: la modalità Carriera.

Ora FIFA 22 offre nuovi dettagli sulla modalità Carriera: tra questi, la possibilità di creare da zero la propria squadra. Ci saranno diverse sezioni principali a cui potremo accedere per dare forma al nostro nuovo club. La prima ci chiederà le informazioni di base del club, come il suo nome, la sua sigla, il modo in cui dovrebbe essere citato dai commentatori, il paese e il campionato a cui appartiene e altro ancora. In secondo luogo, dovremo scegliere il club che andremo a sostituire nella competizione che abbiamo scelto, che entrerà a far parte della categoria "resto del mondo". Il terzo passo sarà scegliere un club rivale.

Non solo, ma i giocatori saranno anche in grado di progettare, ideare e personalizzare tutto in base alla loro creatività, in modo da plasmare l'identità e l'immagine del nuovo club. Potranno essere scelti anche la qualità dello staff, l'età media della squadra, il budget e le aspettative del consiglio di amministrazione.

Della modalità Carriera in FIFA 22 abbiamo una dettagliata anteprima che potete visionare cliccando qui. Vi ricordiamo che FIFA 22 sarà disponibile dal 1° ottobre 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia.

Fonte: IGN