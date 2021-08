GTA 6 avrebbe un incredibile easter egg in Red Dead Redemption 2 che svela l'ambientazione e non solo

Rockstar Games deve ancora annunciare Grand Theft Auto 6 in via ufficiale, ma il gioco sembra inevitabile. Grand Theft Auto 5 ha fatto una valanga di soldi e Rockstar Games vorrà sicuramente andare avanti con un nuovo capitolo.

In assenza di informazioni ufficiali, c'è stato un flusso costante di rumor sul gioco. I fan hanno setacciato i vecchi titoli Rockstar Games per cercare indizi su GTA 6 e, forse, il più recente Red Dead Redemption 2 potrebbe aver svelato l'ambientazione del prossimo GTA.

Lo YouTuber Strange Man ha trovato un teaser di Grand Theft Auto 6 nascosto in RDR2. Lo scheletro di un missionario può essere trovato nel mondo aperto di Red Dead Redemption 2, a sud-ovest di Gaptooth Breach, a est del Mare di Coronado. Dopo aver esaminato lo scheletro, i giocatori possono trovare una lettera scritta dal cardinale Blanco al fratello Rodolfo. E se l'analisi di Strange Man è corretta, la lettera è un messaggio nascosto su Grand Theft Auto 6.

Fondamentalmente Strange Man sostiene che l'autore della lettera, il cardinale Blanco, dovrebbe rappresentare l'ex writer di Rockstar Games Dan Houser, mentre il fratello Rodolfo dovrebbe essere Sam Houser. Nella lettera, il cardinale Blanco cerca di dissuadere Fratello Rodolfo dal viaggio "ad est" e gli chiede di rimanere in California. Questo è un riferimento all'ambientazione di Los Santos di Grand Theft Auto 5, che è basata sulla California, mentre "est" rappresenterebbe l'ambientazione di GTA 6, che si dice sia Vice City, l'equivalente di Miami.

Come spiegato da Strange Man, il testo farebbe riferimento a Sam Houser che vorrebbe lavorare su nuovi progetti, anche se ciò va contro i desideri della società madre di Rockstar Games, Take-Two. Con Grand Theft Auto Online che continua a fare soldi a palate, Take-Two è più interessata a fornire nuovi contenuti per questo gioco, da qui la versione next-gen di Grand Theft Auto 5 in arrivo quest'anno.

Strange Man sottolinea anche il nome del cardinale Blanco, che potrebbe essere un riferimento a Griselda Blanco, la signora della droga colombiana. Se fosse così, questo potrebbe essere un cenno alle voci su Grand Theft Auto 6 con protagonisti sia maschili che femminili. Potrebbe anche suggerire che i protagonisti di GTA 6 saranno colombiani.

Rockstar Games è nota per nascondere indizi sui suoi prossimi giochi, con cenni a Red Dead Redemption 2 trovati in Grand Theft Auto 5 e un riferimento a Grand Theft Auto 5 trovato nell'originale Red Dead Redemption.

