Hades 2 si farà? 'Ancora non lo sappiamo' afferma Supergiant Games

Hades 2 potrebbe tramutarsi in realtà? A questa domanda nemmeno lo studio di sviluppo Supergiant Games sa rispondere. Durante un'intervista, il team che ha lavorato in passato a titoli come Bastion e Transistor non sa dare una conferma esatta.

"Non lo sappiamo" afferma candidamente Greg Kasavin. "Non abbiamo mai pensato a cosa faremo in futuro. Non pianifichiamo mai i nostri prossimi giochi finché non abbiamo finito con quello su cui stiamo lavorando. E penso che parte del motivo sia il fatto che siamo superstiziosi, perché vogliamo concentrarci solo su un progetto specifico".

Ma c'è dell'altro: "Molto di ciò che facciamo con i giochi futuri è frutto della nostra esperienza sui progetti precedenti. Hades è ispirato in un modo molto diretto al nostro terzo gioco, Pyre che però risulta essere molto, molto diverso da Hades. Quindi l'unica cosa che posso dire è che qualunque cosa faremo in futuro sarà fortemente influenzata dalla nostra esperienza lavorativa con Hades anche se non avrà la stessa forma".

Lo studio continuerà a fare ciò che ha fatto fino ad oggi, mantenendo quindi alcuni elementi di giochi passati. "L'atmosfera dei nostri giochi, il modo in cui la narrativa ed il gameplay interagiscono in modo armonioso, l'attenzione alla musica...sono cose che continueranno ad essere presenti nei nostri prossimi progetti" conclude Kasavin.

Vi ricordiamo che Hades è disponibile per PC e Nintendo Switch, ma dal 13 agosto il gioco arriverà anche su Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: NME