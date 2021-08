Minority Report? Una IA del Pentagono potrebbe 'prevedere gli eventi con giorni di anticipo'

Il Pentagono ha testato l'uso di un algoritmo che anticiperebbe la prossima mossa del nemico. Si tratta di strumenti di raccolta dati all'avanguardia combinati con l'intelligenza artificiale. Il suo obiettivo è prevedere i prossimi movimenti dei nemici fino a diversi giorni in anticipo.

In una conferenza stampa, il comandante della NORTHCOM Glen VanHerck ha rivelato che sono in corso prove per migliorare l'uso dei dati da parte dei militari quando si prendono decisioni strategiche chiave. La terza parte di un'iniziativa chiamata Global Information Dominance Experiment (GIDE) ha prodotto risultati promettenti. L'obiettivo è aiutare i leader a prepararsi e scoraggiare l'azione nemica, piuttosto che reagire al conflitto una volta che è iniziato.

Distribuita tra le forze per situazioni reali, la tecnologia potrebbe raccogliere informazioni in tempo reale. Informazioni che possono provenire da satelliti, radar e sensori subacquei esistenti e che saranno resi disponibili attraverso il cloud per l'elaborazione dei modelli di intelligenza artificiale.

Ovviamente, gli Stati Uniti non stanno rivelando molto sul funzionamento di questi nuovi sistemi di intelligenza artificiale o su come elaborano le informazioni che stanno raccogliendo, ma il risultato finale sono più dati elaborati in un tempo più rapido. Questa terza serie di test GIDE è stata recentemente completata ed è prevista una quarta.

