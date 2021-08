Mario Kart 8 Deluxe 37 milioni di copie, Animal Crossing: New Horizons 34. Le esclusive Switch vendono come il pane

Nintendo ha aggiornato la sua top 10 dei giochi first party più venduti su Switch al 30 giugno 2021.

Con sorpresa di nessuno, Mario Kart 8 Deluxe è ancora in testa con 37,08 milioni di unità vendute. Sono 1,69 milioni di unità in più rispetto al precedente traguardo.

Animal Crossing: New Horizons ha venduto 33,89 milioni di unità mentre Super Smash Bros. Ultimate ha raggiunto finora 24,77 milioni. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha venduto 23,20 milioni di copie, seguito da Pokemon Spada e Scudo a 21,85 milioni, Super Mario Odyssey a 21,40 milioni e Super Mario Party a 15,72 milioni.

Pokemon: Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee! sono a 13,57 milioni mentre Splatoon 2 a 12,45 milioni e Ring Fit Adventure a 11,26 milioni completano la lista.

Sarà essere interessante vedere dove si classificheranno titoli come Shin Megami Tensei 5, Metroid Dread, Mario Party Superstars e Pokemon Brilliant Diamond e Shining Pearl nei prossimi mesi.

Mario Kart 8 Deluxe - 37.08 milioni Animal Crossing: New Horizons - 33.89 milioni Super Smash Bros. Ultimate - 24.77 milioni The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 23.20 milioni Pokemon Sword and Shield - 21.85 milioni Super Mario Odyssey - 21.40 milioni Super Mario Party - 15.72 milioni Pokemon: Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee! - 13.57 milioni Splatoon 2 - 12.45 million Ring Fit Adventure - 11.26 milioni

Fonte: Gamingbolt.