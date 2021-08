Oxenfree II: Lost Signals arriverà anche su PS4 e PS5, nuovi dettagli sulla protagonista

Annunciato in precedenza durante una presentazione di Nintendo, Oxenfree II: Lost Signals uscirà anche su PlayStation 5 e PlayStation 4. Il sequel riporta il sistema di conversazione e la sintonizzazione radio del titolo originale per un seguito in piena regola con un nuovo personaggio di nome Riley.

Riley è "alle prese con le ripercussioni della post-adolescenza" all'inizio del gioco, chiedendosi se le scelte che ha fatto sono giuste per lei e se è chi vuole davvero essere. Un post sul blog di PlayStation spiega nel dettaglio: "Nata e cresciuta a Camena da un padre veterano e una madre assente, Riley si è trasferita alla prima occasione, saltellando tra città e lavoro nel tentativo di trovare una direzione nella sua vita. Ora, un recente cambiamento l'ha spinta a tornare nella sua vecchia città natale, per accettare un lavoro di base come ricercatrice ambientale".

Gli ultimi due mesi sono stati strani per la città. Onde elettromagnetiche innaturali hanno interferito con le apparecchiature elettriche e radio intorno alla piccola città costiera. I televisori si accendono e si spengono. Gli aerei hanno perso il radar. Le stazioni non possono trasmettere i loro segnali attraverso l'elettricità statica. Un gruppo di ricerca di un vicino college è stato incaricato di studiare i fenomeni e di rintracciare l'origine di ciò che sta causando l'interferenza. Il lavoro di Riley, come nuova assistente di ricerca, è fare il lavoro sporco: piantare trasmettitori radio nelle aree prescritte e riportare i dati raccolti da quei trasmettitori.

Per adesso sono questi tutti i dettagli sul sequel che non ha ancora una data di uscita ufficiale.

