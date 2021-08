Valorant ha uno spudorato clone mobile chiamato Project M

Uno dei generi di maggior successo attualmente, lo sappiamo, è quello dei tactical shooter: il mercato è affollato e la competizione agguerrita, eppure di nuovi titoli che tentano la scalata ne appaiono spesso. Uno di questi è il nuovo Project M...

Si tratta di un titolo competitivo 5 vs 5 palesemente influenzato dai più grandi successi del settore, in particolare da Valorant, di cui risulta essere un clone piuttosto spudorato.

Tra il look generale, gli effetti sonori e visivi e il sistema di gioco, le similarità sono tante e notevoli: NetEase ha lavorato sodo ma non ci stupirebbe se Riot Games avesse qualcosa da ridire, se il gioco rimanesse su questi binari.

Attualmente il titolo è in fase di closed beta test, dal 4 al 6 di agosto, con un migliaio di giocatori impegnati a provare il titolo in anteprima: non ci sono ancora programmi precisi per un lancio effettivo o quantomeno una beta pubblica.

Fonte: Twinfinite