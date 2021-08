PS5: gli sviluppatori di Astro's Playroom regalano un DualSense a tema ai nuovi dipendenti

Team Asobi, lo sviluppatore di Astro's Playroom, ha iniziato a regalare ai suoi nuovi dipendenti un controller Dualsense di PS5 personalizzato.

La notizia proviene dalla pagina LinkedIn di un nuovo dipendente di Team Asobi, Jamie Smith, che ha mostrato una foto del controller personalizzato, nonché un thermos che presenta l'iconica colorazione blu metallizzato e l'illustrazione di Astro.

Nella sua biografia su LinkedIn, Jamie afferma che ora è a capo del dipartimento di animazione del Team Asobi dopo aver lavorato in precedenza presso Team ICO, lo studio responsabile di Shadow of the Colossus e The Last Guardian.

Nello stesso post, Jamie ricorda anche ai suoi follower che il Team Asobi sta ancora assumendo per una serie di ruoli dopo che lo studio con sede a Tokyo ha iniziato ad aumentare il personale per il suo prossimo progetto.

Lo studio di PlayStation ha recentemente lanciato un nuovo sito Web e canali di social media, insieme a diversi annunci di lavoro per quello che viene definito il suo "gioco più ambizioso" che potrebbe essere un altro titolo Astro.

Lo studio relativamente piccolo è noto principalmente per il suo lavoro sui giochi Astro Bot di PlayStation, tra cui Astro's Playroom, un titolo esclusivo per PS5 preinstallato sulla console di nuova generazione, progettato per mostrare le funzionalità del controller di PS5. Hanno anche sviluppato un gioco simile per PSVR chiamato Astro Bot: Rescue Mission, che utilizzava il controller DualShock di PS4.

Fonte: Gamesradar.