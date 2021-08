South Park, in cantiere un nuovo gioco?

I creatori di South Park si stanno preparando ad investire in un altro gioco della serie, secondo le ultime indiscrezioni. La produzione deriverebbe da un contratto recentemente stabilito da Matt Stone e Trey Parker, il duo dietro lo spettacolo sin dai suoi primi episodi.

Secondo il report di Bloomberg, Stone e Parker hanno ottenuto un credito di $ 600 milioni all'inizio di quest'anno che verranno investiti in una varietà di progetti, tra cui una serie di documentari e film, una società per vendere marijuana e un nuovo "gioco 3D che si svolge nel mondo di South Park". Siamo ancora nelle prime fasi, quindi è sempre bene mantenere un po' di scetticismo. Tuttavia le informazioni provengono da fonti molto attendibili, essendo state citate da Lucas Shaw nel suo report Bloomberg e successivamente citate da Jason Schreier in un tweet.

Anche considerando vere le informazioni, non sappiamo nient'altro del gioco. Le ultime due versioni erano giochi di ruolo prodotti da Ubisoft e hanno ottenuto un certo successo. Ma non possiamo ancora sapere se questo nuovo gioco sarà un altro sequel nello stesso stile o un titolo completamente diverso, con un altro produttore.

Looks like the South Park people are working on a new video game. The last two were published by Ubisoft - not clear who's making this one https://t.co/Z1oC1skFtU pic.twitter.com/21SZAqS1BF — Jason Schreier (@jasonschreier) August 5, 2021

Rimanete sintonizzati con noi per ulteriori informazioni che verranno condivise in futuro.

Fonte: Pure Xbox