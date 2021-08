Star Wars Jedi: Fallen Order 2 si farà! EA vuole 'continuare a investire nel franchise Jedi Fallen Order'

La qualità (a volte) paga ci verrebbe da dire e allo stesso tempo ci verrebbe da aggiungere che la qualità (a volte) insegna. Già perché qualche anno fa pensare alla possibilità che EA desse vita a un titolo story-driven e assolutamente single-player all'interno dell'universo di Star Wars sembrava impossibile e ancora più impossibile era l'eventualità che questa idea diventasse un franchise, ergo un successo.

Eppure Star Wars Jedi: Fallen Order ha fatto capire a suon di milioni di copie vendute e di ottime recensioni che c'era vita per Star Wars al di fuori del solo Battlefront e che creare un titolo esclusivamente single-player è più che possibile. Nell'ultima conferenza con gli investitori EA è stata piuttosto chiara: "continueremo a investire nel franchise di Jedi Fallen Order".

A questo punto Star Wars Jedi: Fallen Order 2 o comunque un progetto affine sembra cosa praticamente fatta con Respawn Entertainment che ha evidentemente convinto EA della bontà delle proprie idee (speriamo accada lo stesso con un futuro Titanfall 3).

Star Wars Jedi: Fallen Order ha toccato quota 10 milioni di copie vendute a inizio 2020 e ora potrà sicuramente godere di numeri ancora più importanti. E noi ne siamo felici perché per quanto il gioco non ambisca a valanghe di premi come GOTY e non sia perfetto ha dimostrato che la qualità paga e insegna. Almeno a volte.

Fonte: ScreenRant