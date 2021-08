The Last of Us di HBO in nuove foto dal set che trasformano Calgary in una desolata città fantasma

Sono emerse immagini dal set dello show televisivo The Last of Us di HBO, che mostrano Calgary trasformata in una landa desolata post-pandemia. Le foto sono state ottenute da CTV News e condivise sui social da un account dei fan dedicato alla serie The Last of Us.

Le immagini non rivelano molto, ma forniscono un'idea di come saranno le ambientazioni. Ci si aspetta che lo show segua gli eventi del primo gioco, che racconta il viaggio di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) mentre respingono umani e altre creature colpite da una piaga. Gli eventi del gioco iniziano vicino ad Austin, in Texas, prima di spostarsi a Boston e poi in altre parti dell'America.

Lo scrittore Craig Mazin ha affermato che lo show televisivo di The Last of Us seguirà la storia del gioco originale, sebbene il writer abbia anche assicurato ai fan che la serie non sarà una rivisitazione esatta del gioco.

Nelle notizia correlate, abbiamo appreso che The Last of Us di HBO costerà $200 milioni all'anno e potrebbe avere ben 8 stagioni.

