Twitch abbassa i prezzi degli abbonamenti del 20%

Attraverso un comunicato stampa, Twitch annuncia oggi una riduzione del 20% sul prezzo degli abbonamenti in Italia, passando da €4.99 a €3.99. Gli utenti cominceranno a vedere il cambiamento di prezzo entro una settimana, in quanto si tratta di un rollout graduale.

Quando è stato annunciato il rollout, a livello globale, dei prezzi degli abbonamenti localizzati, Twitch ha spiegato il motivo per cui l'azienda ritiene che questa mossa aumenterà sia l'accessibilità per la community che le entrate per i partner e gli affiliati. L'annuncio include anche i dettagli su un programma globale che Twitch ha progettato per coprire qualsiasi carenza nelle entrate degli streamer.

Ogni mese oltre 850.000 persone ottengono dei ricavi su Twitch, con l'importo totale delle entrate pagate ai creator che nel periodo 2019-2020 è raddoppiato. La community di Twitch ha guardato, durante il 2020, più di 1 trilione di minuti di contenuti dal vivo, e 13 milioni di persone sono andate in live per la prima volta.

Grazie a questa modifica sarà più facile per gli autori di tutto il mondo far crescere le proprie community, e sarà più conveniente per gli spettatori dimostrare il proprio supporto e accedere ai vantaggi per abbonati, come la visione senza annunci pubblicitari (se attivata dall'autore), emoticon personalizzate del canale, stemmi abbonato, moltiplicatori di Punti canale e modalità di chat per soli abbonati.