Wytchwood è una deliziosa avventura che lega stregoneria e fiabe e ha una finestra di lancio

Se siete appassionati di fiabe e stregoneria, allora questa news fa al caso vostro. Durante l'evento PlayStation Indies che si sta tenendo in queste ore è stato presentato dal team Alientrap Games Wytchwood.

In Wytchwood vestirete i panni di una vecchia strega sgangherata intrappolata in un patto oscuro che non ricorda di aver sottoscritto. Viaggerete per la terra alla scoperta di una trama ricca, piena di personaggi vivaci ispirati alle fiabe tradizionali. Una giovane piangente attende il ritorno del suo amore perduto, un orso selvaggio ama spaccare le teste più di tutto e una burlona felina con un bel paio di stivali imperversa sul mercato locale con i suoi inganni. Solo con la vostra magia e intelligenza sarete in grado di raddrizzare questi torti.

Si tratta fondamentalmente un gioco rilassante in cui l'esplorazione e la raccolta di ingredienti per gli incantesimi sono parte importante dell'esperienza. Nei panni della strega cattiva della palude, potrete tirare fuori il vostro fidato calderone e vagare per il mondo per scoprire cosa riserva l'ambiente rigoglioso. Dalla foresta soleggiata alla palude tetra e alla cima della montagna innevata, ogni zona contiene le sue creature, piante e mostri unici. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Wytchwood arriverà su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 questo autunno: attualmente lo studio di sviluppo non ha indicato ancora una data di uscita, ma potete già inserirlo nella vostra lista dei desideri su Steam.

Fonte: PlayStation Blog