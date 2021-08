Zool: Redimensioned è il grande ritorno del classico Amiga! Ecco il primo trailer

All'inizio degli anni '90, grazie al successo di Sonic, quasi ogni azienda di videogiochi ha cercato di avere la propria mascotte protagonista nei giochi platform. Molti di questi personaggi sono stati dimenticati, ma non Zool, perché il ninja è tornato.

Zool è uscito originariamente per le console Atari e Amiga nel 1992. È stato sviluppato da Gremlin Interactive ed è stato così ben accolto che alla fine ha avuto versioni per PC, Game Boy, Game Gear, Master System, Genesis e SNES. Nonostante non abbia mai raggiunto la popolarità di Mario e Sonic, Zool non è stato dimenticato da molte delle persone che hanno giocato al suo gioco quasi 30 anni fa poiché ora sta per arrivare Zool: Redimensioned.

Si tratterà di una versione nuova e migliorata del gioco originale, "ricostruita" da Sumo Digital Academy sotto la supervisione di alcuni dei suoi sviluppatori originali. Sarà pubblicato dal distributore Secret Mode per PC e al momento, è stato annunciato solo per Steam con la sua uscita ad agosto. Zool Redimensioned ci permetterà anche di giocare alla versione originale del gioco, come uscì per Mega Drive decenni fa, e avrà una modalità 'Ultimate Ninja' consigliata solo ai giocatori platform 'hardcore'. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Sicuramente questo annuncio piacerà ai nostalgici giocatori che hanno apprezzato il gioco originale. Intanto dell'annuncio della data di uscita ufficiale, potete inserire il gioco nella vostra Lista dei Desideri su Steam.

Fonte: Eurogamer