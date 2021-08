Back 4 Blood su Xbox Game Pass al day one entusiasma gli sviluppatori: '20 milioni di giocatori, è folle!'

Xbox Game Pass ha ricevuto una serie di giochi lanciati nel servizio in abbonamento al day one: da Outriders a MLB The Show 21, ma Microsoft è solo all'inizio. Uno dei prossimi giochi è Back 4 Blood, lo sparatutto zombie co-op che, durante l'E3 è stato annunciato come gioco in arrivo al day one su Game Pass. Ebbene, in una nuova intervista, il produttore esecutivo del gioco Matt O'Driscoll spiega come questo andrà a beneficio del gioco.

Dato che Back 4 Blood è un titolo prettamente incentrato sul multiplayer, fin dal suo lancio avrà bisogno di una grande quantità di giocatori. Secondo O'Driscoll, grazie ad Xbox Game Pass, un enorme numero di giocatori entrerà nel gioco fin dal primo giorno. Tutto questo, per il produttore esecutivo è "strabiliante".

"Il day one su Xbox Game Pass sarà folle" ha dichiarato. "Abbiamo bisogno di un grande numero di giocatori in modo da avere sempre partite in corso. Ho dimenticato quali sono i numeri di abbonati a Game Pass, ma penso che siano più di 20 milioni di utenti, giusto? Tutti loro avranno accesso al gioco dal primo giorno, il che è strabiliante".

Vi ricordiamo che Back 4 Blood uscirà il 12 ottobre per Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 e PC. Attualmente è disponibile una beta del gioco.

Fonte: GamingBolt