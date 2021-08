Battlefield 2042 verso un futuro tra battle royale e free-to-play?

Battlefield 2042 presumibilmente riceverà una modalità battle royale lungo la strada, come ha suggerito Electronic Arts.

Durante la conference call relativa al primo trimestre dell'anno finanziario 2022, il CEO Andrew Wilson ha dichiarato che Battlefield 2042 è stato progettato per "guidare un profondo coinvolgimento a lungo termine" attraverso il suo modello di servizio live.

Il suggerimento è che Battlefield 2042 sarà supportato e aggiornato con nuovi contenuti da DICE per molti anni a venire e, quindi, non ci sarà "bisogno" di un altro gioco Battlefield molto presto.

"Penso che dovreste pensare a Battlefield come servizio: quello che stiamo facendo per il lancio di questo gioco sta davvero rivoluzionando e reinventando ciò che è la nostra guerra su scala epica nel contesto del gameplay", ha affermato Wilson.

Wilson ha inoltre aggiunto che EA intende raggiungere altre piattaforme come i dispositivi mobile ed esplorare nuove aree di coinvolgimento come il free-to-play per una maggiore crescita. Battlefield Mobile dovrebbe essere lanciato nella prima metà del 2022. Battlefield 2042 d'altra parte avrà una sorta di elementi gratuiti tra cui, probabilmente, la modalità battle royale prevista.

"Dovreste capire che questo costituisce la base per quello che crediamo sia il futuro di un servizio live intorno a Battlefield, che nel tempo includerà un lancio mobile, includerà alcuni componenti gratuiti e cambierà davvero la natura di ciò che accade da lancio a lancio."

Battlefield 2042 sarà lanciato con tre modalità multiplayer, nessuna delle quali è la tradizionale esperienza battle royale. DICE ha già notato che non esiste attualmente una modalità battle royale in sviluppo, almeno non "nell'ambito del lancio", ma si dice che ne pubblicherà una nel prossimo futuro.

Call of Duty: Warzone ha già dimostrato come un gioco battle royale free-to-play possa fare miracoli. Esiste quindi una grande probabilità che anche Battlefield 2042 faccia qualcosa di simile. La modalità free-to-play suggerita da Wilson deve essere la modalità battle royale, a cui EA aprirà le sue porte una volta terminate le vendite di lancio.

Battlefield 2042 supporterà 128 giocatori in alcune delle più grandi mappe multiplayer mai realizzate per il franchise, ma solo sulle nuove console e su PC. Il gioco includerà battle pass stagionali gratuiti e premium (principalmente per i cosmetici).

Battlefield 2042 sarà lanciato ufficialmente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S e PC il 22 ottobre 2021.

Fonte: Segmentnext.