Call of Duty Black Ops Cold War Zombies Chronicles 2 in sviluppo e ci sarebbe già una finestra di lancio

È passato un po' di tempo da quando Call of Duty: Black Ops III ha ricevuto Zombies Chronicles, una delle sue espansioni più acclamate dai giocatori. Da allora, molti fan hanno sognato Zombies Chronicles 2 e ora, con il successo di questa modalità in Black Ops Cold War e la sua presunta inclusione in Vanguard, sembra che Zombies Chronicles 2 possa essere una realtà.

L'indiscrezione arriva dall'insider Tom Henderson, che ha già svelato con successo molti dettagli su Call of Duty e Battlefield, a parlare di Zombies Chronicles 2. Secondo quanto riportato da Henderson, lo sviluppo è iniziato da diversi anni, con la maggior parte delle mappe che sono già state portate a termine.

Queste mappe classiche potrebbero essere un asso nella manica per dare, non tanto a Black Ops Cold War, quanto Call of Duty: Vanguard una spinta in un anno in cui questo capitolo non sembra avere così tante aspettative. Oltre a questo è improbabile che sarà gratuito, ma piuttosto dovrebbe essere un DLC a pagamento. Infine, questa espansione dovrebbe arrivare nel 2022.

Hearing rumors that the BOCW Berlin map is the last DLC zombies map - This isn't the case. There's one more planned for September and Treyarch still have "Chronicles 2 maps" ready to go, but I'm not sure if those will release during BOCW. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 14, 2021

Nonostante tutte queste affermazioni arrivino da una fonte pressoché affidabile, ricordiamo che si tratta comunque di rumor, pertanto non ci resta che attendere informazioni ufficiali dalle parti interessate.

Fonte: Dualshockers