Cyberpunk 2077 dopo sette mesi 'ha ancora molte cose che necessitano miglioramenti'

Nonostante le diverse patch, dopo sette mesi Cyberpunk 2077 ha ancora una serie di problemi che non consentono ai giocatori di avere un'esperienza fluida. Entro la seconda metà di quest'anno dovrebbe arrivare la patch next-gen, ma dato che CD Projekt RED non ha ancora detto nulla a riguardo - continuando invece a pubblicare sui social screenshot e statistiche - non sappiamo se la promessa verrà mantenuta. Quindi, fino a nuovo ordine, i giocatori su PS5 e Xbox Series X/S dovranno continuare a giocare tramite retrocompatibilità.

L'ultimo aggiornamento è alla versione 1.23 e per l'occasione il team di Digital Foundry ha analizzato la patch per vedere quali miglioramenti sono stati apportati. Secondo l'analisi è difficile confrontare la versione Xbox Series X con quella PlayStation 5 perché entrambe le versioni hanno punti di forza e di debolezza.

"La realtà è che la modalità performance di Xbox Series X fatica, con quella PS5 che invece si attiene a 60 fps in zone in cui la console di Microsoft registra cali. La modalità prestazioni di Xbox Series X deve essere bloccata e ottimizzata per 60 fps coerenti, senza dover fare affidamento su un display VRR per appianare i problemi di prestazioni". Nonostante ciò, Xbox Series X ha una densità di popolazione maggiore rispetto a PS5.

Purtroppo com'era ovvio, le versioni PS4 e Xbox One del gioco sono quelle che necessitano di maggior ottimizzazione. "Secondo la tabella di marcia di CD Projekt RED, la patch 1.23 è l'ultimo aggiornamento importante. Senza dubbio sono necessarie ulteriori ottimizzazioni, specialmente sulle piattaforme Xbox e PlayStation last-gen".

Non ci sono notizie su eventuali aggiornamenti enormi in futuro e nemmeno di DLC, anche se erano stati preventivati dallo studio polacco all'interno di una tabella di marcia.

Fonte: Digital Foundry