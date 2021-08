Dead Space Remake su PS5 e Xbox Series X/S sarà senza caricamenti dall'inizio alla fine

Ufficializzato con un teaser su PS5, Xbox Series X/S e PC, Dead Space Remake si impegnerà a rispettare il gioco originale creato da Visceral Games, ma allo stesso tempo lo differenzia con l'introduzione di cut scene ed elementi di gameplay degli altri due episodi.

In una nuova intervista, Roman Campos-Oriola, direttore creativo del titolo, spiega un cambiamento clamoroso rispetto alla versione 2018: il titolo avrà un piano di sequenza dall'inizio alla fine, come God of War. "Gli SSD superveloci nei sistemi moderni ci consentono di caricare e scaricare molto rapidamente. La nostra intenzione è quella di fornire un'esperienza completamente ininterrotta. Sarà un piano di sequenza, dalla schermata iniziale ai titoli di coda, senza interruzioni".

L'art director del gioco, Mike Yazijian, ha rivelato che il team di EA Motive intende "eliminare alcune cose che non funzionano e assicurarsi che il gioco rimanga rilevante per il pubblico moderno".

Il remake di Dead Space è attualmente in lavorazione per PS5, PC e Xbox Series X/S, con una data di uscita ancora da annunciare. Recentemente Jeff Grubb ha dichiarato che il gioco potrebbe uscire addirittura alla fine del 2022.

Fonte: PSU