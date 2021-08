Dead Space Remake potrebbe arrivare nell'autunno del 2022

EA ha annunciato il remake di Dead Space un paio di settimane fa, cedendo finalmente ad anni di ferventi richieste da parte dei fan.

Tuttavia, è stato mostrato molto poco del gioco e non è stata condivisa una data o una finestra di lancio. Secondo un report pubblicato da Jeff Grubb di GamesBeat, sembra che il remake dell'amato survival horror punti a un lancio tra poco più di un anno.

Grubb afferma che, secondo fonti che hanno familiarità con lo sviluppo del gioco, EA sta attualmente puntando a un lancio nell'autunno 2022 per il remake di Dead Space. Data l'incertezza legata al processo stesso di creazione del gioco, che è stato aggravato nell'ultimo anno e mezzo a causa del COVID-19, è possibile che Dead Space si farà attendere un po', con EA che vuole lanciare il gioco entro il prossimo anno fiscale (che va dal 1 aprile 2022 al 31 marzo 2023).

Grubb afferma inoltre che EA ha in programma di mostrare di più sul remake prima della fine di quest'anno, quindi è possibile che vedremo un nuovo trailer e forse anche del gameplay.

Tutto ciò non è confermato in via ufficiale per ora, quindi la notizia deve essere presa con la dovuta cautela.

Dead Space sarà disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Gamingbolt.