Elden Ring ora ha pagina Steam e PlayStation con tanti dettagli sulla sinossi e il gioco

Ora su PlayStation e Steam sono presenti le pagine dedicate a Elden Ring, il titolo tanto atteso di From Software. All'interno di queste pagine è disponibile la sinossi del gioco ma non solo: i giocatori ora saranno in grado di inserire il titolo nella lista dei desideri. Ecco tutta la descrizione del gioco.

Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell'Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell'Interregno.

Un mondo sconfinato e sorprendente

Un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali. Esplora l'ignoto e combatti minacce mortali in un mondo in cui la sopravvivenza è una conquista.

Dai vita al tuo personaggio

Oltre a creare da zero l'aspetto del tuo eroe, puoi personalizzarne l'equipaggiamento scegliendo armi, corazze e incantesimi. Sviluppa le sue capacità in base al tuo stile di gioco, favorendo la forza fisica o puntando sulle pratiche magiche.

Un dramma epico che nasce dal mito

Vivi una storia sfaccettata narrata da frammenti. Un dramma epico in cui le vicende di ciascun personaggio si intrecciano sullo sfondo dell'Interregno.

Una speciale modalità online che collega le esperienze

Oltre alla modalità multiplayer classica, che permette di connettersi direttamente agli altri giocatori ed esplorare insieme, il gioco include una funzione asincrona online che rende tangibile la presenza di altri eroi.

Elden Ring sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 21 gennaio 2022.

