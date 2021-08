Elden Ring a quanto pare è 'cute' e anche un 'dating sim' per Steam

Nella giornata di oggi vi abbiamo riportato la notizia riguardante Elden Ring: sia sul PlayStation Store che su Steam infatti sono comparse le pagine dedicate al gioco di From Software.

Tuttavia, come osservato dall'analista di Niko Partners, Daniel Ahmad, la pagina Steam di Elden Ring presentava alcuni tag...particolari. Oltre ai tag "dark fantasy", "gdr", "3D" e "Action", per citarne alcuni, erano presenti due tag, ovvero "cute" e "Dating Sim" che non hanno molto a che fare con il gioco che ci ha mostrato lo studio di sviluppo a giugno di quest'anno.

Per chi non lo sapesse, questi tag consentono di dare ai potenziali giocatori una prima idea su cosa devono aspettarsi se decidono di acquistare il gioco. Sembra che questi tag ora siano stati tolti, perché sulla pagina italiana del gioco non si trova traccia (se non un tag "Anime" e un "Simulatore di Esplorazione"). Ad ogni modo di seguito potete dare uno sguardo allo screenshot fatto da Ahmad prima che tutto venisse modificato.

Just pre-ordered this new dating sim game pic.twitter.com/33j1PNxE0K — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 6, 2021

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 21 gennaio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Gamepur