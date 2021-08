Epic Games Store in perdita continua: solo un gioco della 'prima ondata' di esclusive ha generato profitti

Attraverso documenti relativi alla causa con Apple, abbiamo appreso che Epic Games sta spendendo montagne di soldi per rendere i giochi esclusivi per il suo store. Ma un documento pubblicato più di recente, indica che in realtà c'è stato un gioco nella "prima ondata" di esclusive di Epic, pubblicato tra dicembre 2018 e giugno 2019, che ha fatto guadagnare denaro alla società.

I titoli nel grafico originale sono stati oscurati, ma l'utente Reddit MrBubbaJ ha cercato di far corrispondere le date di uscita, che sono visibili sul grafico, dando per scontato che il gioco lanciato il 19 marzo 2019 sia Satisfactory. La MG - "garanzia minima", che è essenzialmente l'importo che Epic ha pagato per ottenerlo su EGS e tenerlo fuori da Steam - è di $11,5 milioni, una somma considerevole ma anche di fascia media su questo particolare grafico. Ma nel suo primo anno di uscita, ancora in accesso anticipato, ha guadagnato $11,6 milioni, il che lo rende l'unico gioco in classifica a coprire i suoi costi.

Satisfactory è un successo noto: Epic non condivide i numeri come fa Steam, ma Coffee Stain Studios ha dichiarato una settimana dopo il lancio di aver superato le 500.000 copie vendute, rendendolo il miglior lancio dell'azienda di sempre.

Epic può permettersi perdite ma alcune sono state molto pesanti. Un gioco uscito il 15 giugno 2019, ad esempio, forse Journey, che Epic Store elenca come disponibile nel 2019, è costato $14 milioni e ha guadagnato solo $300.000, il 2% della sua garanzia minima.

Una perdita ancora più notevole può essere vista in Metro Exodus, che è in cima alla lista di garanzia minima con $37 milioni, ma ha guadagnato meno di un terzo (e dovrebbe costare a Epic più di $22 milioni). Forse è un po' sorprendente che un titolo importante come Metro Exodus non abbia registrato numeri più alti, ma è stata anche una delle prime esclusive di Epic.

Epic Games al momento non ha commentato i documenti emersi.

Fonte: PCGamer.