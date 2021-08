FIFA 22 avrà feature esclusive per PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia

Sapevamo che la grande chicca di FIFA 22, HyperMotion, sarebbe arrivata esclusivamente su PS5 e Xbox Series X/S, e sapevamo anche che molte altre funzionalità legate alla risposta in tempo reale e alle celebrazioni sarebbero state esclusive anche per la nuova generazione. Bene, ora sono state condivise altre feature legate questa volta alla modalità Carriera.

Tenendo conto del fatto che la tecnologia HyperMotion cerca di offrire un'atmosfera molto più reale durante il gioco, EA ha voluto portare quel realismo oltre. Per questo, ha incorporato le reazioni dei commentatori e nuovi filmati che saranno correlati ai risultati che otterremo con il nostro giocatore. In questo modo avremo una calorosa accoglienza dei commentatori: ovviamente come abbiamo già detto, solo su PS5, Xbox Series e Stadia.

Il motivo di questa decisione deve essere ancora una volta una questione di risorse nella console. Sono incluse nuove animazioni all'interno dello spogliatoio, dei compiti dei dipendenti del club e dei giardinieri che controllano il campo, e persino filmati che mostreranno il pubblico che si allontana presto nel bel mezzo della partita se la vostra squadra sta perdendo.

Ora i giocatori potranno finalmente creare il proprio club e sostituirlo con qualsiasi altro di uno qualsiasi dei campionati disponibili, potendo creare da zero praticamente tutto. Quando si genera la rosa, si terrà conto di fattori come il paese in cui si gioca, in modo da riempire la rosa con una percentuale di membri comunitari e non, in linea con quanto solitamente prevale in quel campionato. Insomma, ci sarà un livello di personalizzazione abbastanza alto che consentirà di personalizzare la squadra per raggiungere la gloria partita dopo partita.

FIFA 22 sarà disponibile dal 1° ottobre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Google Stadia.

Fonte: Eurogamer