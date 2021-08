FIFA 22 svela i nomi di Juventus, Lazio, Roma e Atalanta

EA e la lega di Serie A hanno stipulato un accordo nei mesi scorsi per rendere FIFA 22 l'Official Video Game Partner Serie A. Questo significa che nel titolo sportivo vedremo il pallone ufficiale della competizione, i loghi e i trofei del nostro campionato.

Tuttavia, in FIFA 22 quattro squadre non saranno rappresentate ufficialmente e si tratta di Juventus, Lazio, Roma e Atalanta.

I quattro club non avranno il vero nome, i loghi e le divise ufficiali. Queste squadre hanno stipulato un accordo con Konami per comparire ufficialmente in PES 22 (o meglio eFootball).

La Juventus si chiamerà Piemonte Calcio, la Roma si chiamerà Roma FC, la Lazio comparirà come Latium, mentre l'Atalanta si chiamerà Bergamo Calcio.

Nulla cambierà, invece, per i calciatori che in FIFA 22 manterranno i veri nomi e saranno riprodotti fedelmente, questo grazie all'accordo tra EA e il sindacato mondiale dei calciatori, FifPro.

Fonte: Calcioefinanza.