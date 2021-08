Focus Home Interactive acquisisce Dotemu, publisher di Streets of Rage 4, per €38,5 milioni

Focus Home Interactive ha annunciato di aver acquisito Dotemu, il publisher di Streets of Rage 4.

Focus ha acquistato il 77,5% delle azioni della società con sede in Francia per 38,5 milioni di euro (45,5 milioni di dollari) con l'obiettivo di espandere le sue risorse di sviluppo di giochi.

L'accordo include anche un pagamento aggiuntivo fino a 15 milioni di euro (17,7 milioni di dollari) che si baserà sul raggiungimento di determinati obiettivi e rendimento, portando il potenziale pagamento fino a 53,5 milioni di euro (63,3 milioni di dollari).

"L'arrivo di Dotemu segna un passo fondamentale nell'accelerazione della crescita del gruppo e nella diversificazione delle sue competenze", ha affermato Christophe Nobileau, CEO di Focus Home Interactive.

"Arricchendo la nostra linea editoriale, stiamo aprendo un nuovo flusso di entrate e quote di mercato da conquistare in un settore in rapida crescita".

Focus Home Interactive has acquired Dotemu (Streets Of Rage 4)https://t.co/l2tLSpXR8D pic.twitter.com/RNDGm5eXhB — Nibel (@Nibellion) August 5, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Insieme all'annuncio dell'acquisizione, Cyrille Imbert, CEO di Dotemu, entra a far parte del comitato esecutivo di Focus Home Interactive.

All'inizio di quest'anno, Focus Home Interactive ha acquisito Streum On Studio, sviluppatore di Space Hulk Deathwing.

La società ha poi raccolto 70 milioni di euro per finanziare i suoi piani di acquisizione.

Fonte: Gamesindustry.biz.