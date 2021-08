Free Guy, il folle film con Ryan Reynolds avrà riferimenti a Red Dead Redemption e Shadow of the Colossus

Il film con Ryan Reynolds, Free Guy, uscirà questo mese e ora il writer, il regista e altre persone legate al film hanno condiviso alcune nuove informazioni su quello che potete aspettarvi.

Il writer Ethan Tobman ha dichiarato a The Hollywood Reporter che gli spettatori possono aspettarsi riferimenti a Red Dead Redemption e Shadow of the Colossus. Un poster di Free Guy mostrava un veicolo che sembrava il Mantis di Halo, mentre lo streamer Ninja sarà presente con un cameo nel film. Quindi sembra che, opportunamente, il film avrà un sacco di easter egg di videogiochi, non diversamente da Ready Player One.

Il film prende parte sia all'interno di un videogioco che nel mondo reale, e Tobman ha affermato che ciascuno avrà "stili visivi davvero distinti, obiettivi della fotocamera diversi, dispositivi di inquadratura diversi, tavolozze di colori diverse, simmetria della lunghezza focale diversa".

Ha anche detto che il personaggio di Reynolds, Guy, vive in un appartamento incompleto perché neanche il suo personaggio è finito. "Quindi la sua porta d'ingresso è incompleta. Al suo calendario manca un intero giorno della settimana. Il suo frigorifero contiene cereali e la sua dispensa ha solo cucchiai, niente forchette o coltelli perché mangia solo cereali al mattino", ha detto Tobman.

Lieberman ha detto che parte dell'ispirazione per la sceneggiatura è venuta da come si sentiva personalmente in colpa giocando a Grand Theft Auto e picchiando gli NPC. Questo lo ha aiutato a cristallizzare dove lo scrittore voleva andare con il film. La premessa generale è che "puoi cambiare il mondo", non importa chi sei.

Il regista di Free Guy Shawn Levy (che a un certo punto è stato incaricato di dirigere il film di Minecraft) ha affermato di considerarsi un giocatore occasionale e ciò che gli piace così tanto dei videogiochi è il modo in cui permettono di vivere tutto ciò che vuoi. "Puoi scegliere l'avatar che vorresti essere e puoi fare cose fisicamente che non possiamo fare nella vita reale", ha detto Levy. "Ha sempre avuto quell'aspetto di realizzazione dei desideri e quel senso di connessione con altri giocatori nella community".

Il co-sceneggiatore Zak Penn, che ha scritto la sceneggiatura del film Ready Player One, ha affermato che Free Guy riguarda "le persone che si uniscono collettivamente" per migliorare le loro vite. Levy ha affermato che Free Guy è "meno violento, molto più ottimista e meno nichilista" per quanto riguarda la sua visione dell'umanità.

Free Guy uscirà il 13 agosto. Nel cast ci sono anche Jodie Comer (Killing Eve), Joe Keery (Stranger Things), Lil Rel Howery (Get Out) e Utkarsh Ambudkar (Brittany Runs a Marathon).

Fonte: Gamespot.