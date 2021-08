Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X/S celebrato da Xbox! I voti della critica sono molto alti

Per quanto incredibile possa sembrare, siamo già nell'ultimo semestre del 2021 e se facciamo un riassunto fino ad oggi, si potrebbe dire che questo è stato un grande anno per Xbox, con molti giochi che sono stati presentati sulla console e che i giocatori hanno avuto la possibilità di godere al day one grazie ad Xbox Game Pass: un chiaro esempio di ciò è Microsoft Flight Simulator.

Il simulatore di volo è stato acclamato più che positivamente dalla critica, con tanti voti che si sono avvicinati di molto al punteggio pieno. Pertanto, anche Xbox celebra questo traguardo attraverso un tweet che mostra alcune delle valutazioni che il gioco ha ottenuto.

Tra i vari voti della critica che Microsoft ha raccolto in un'immagine, c'è anche Eurogamer Italia: se ancora non avete avuto modo di dare uno sguardo alla nostra recensione curata da Gianluca Musso, potete farlo cliccando qui.

The reviews are in: Microsoft Flight Simulator on Xbox Series X|S is a hit



See for yourself: https://t.co/DgHBGIzPAx pic.twitter.com/iGwwa8uzvF — Xbox (@Xbox) August 6, 2021

Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator è disponibile già da tempo su PC, ma recentemente il gioco è approdato anche su Xbox Series X/S.