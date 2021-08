Nintendo: le azioni crollano di oltre l'8% in un solo giorno col peggior risultato da febbraio 2019

I videogiochi sono un business guidato dai successi. Nintendo ha condiviso i risultati del trimestre appena passato e questi dati mostrano cosa succede quando un'azienda sta ancora lavorando alla prossima grande novità.

La società ha registrato un fatturato netto del primo trimestre fiscale di 322,6 miliardi di yen, in calo del 9,9% anno su anno. L'utile netto di 92,7 miliardi di yen è sceso del 12,9% su base annua, mentre l'utile operativo di 119,7 miliardi di yen è sceso del 17,3%. Successivamente a questo report le azioni della grande N sono calate drasticamente dell'8,32%.

La società di giochi è scesa al massimo da febbraio 2019, nonostante abbia annunciato di prevedere un riacquisto fino all'1,51% delle sue azioni per 100 miliardi di yen. Serkan Toto, consulente dell'industria dei giochi presso Kantan Games, con sede a Tokyo, ha affermato che questo calo sarebbe stato maggiore se la società non avesse annunciato appunto un riacquisto delle azioni.

It's actually the biggest one-day drop since 2019 - and would be even bigger if Nintendo didn't announce a share buy-back yesterday. — Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) August 6, 2021

Per Bloomberg inoltre, potrebbero esserci vari motivi: dalla mancanza di un gioco "trainante" come Animal Crossing News Horizons, alla crisi dei semiconduttori che ha influenzato la produzione di tutte le console, all'annuncio di Switch OLED, una versione aggiornata della console ibrida che però non ha nessun upgrade hardware. Ad ogni modo non ci resta che vedere se la "nuova" console verrà accolta in modo caloroso dagli utenti.

