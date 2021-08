PUBG cambia nome in PUBG: Battlegrounds

PlayerUnknown's Battlegrounds non è mai stato un nome troppo facile da ricordare, quindi il gioco è stato abbreviato soprattutto dai giocatori in PUBG. Gli ultimi dettagli per quanto riguarda il marketing, tuttavia, suggeriscono un'altra modifica.

I trailer recenti - con anche una pagina del prodotto su Steam - menzionano già PUBG: Battleground come titolo. Non ci sarebbe nulla di particolarmente sorprendente in questo, se non fosse per il fatto che l'abbreviazione suona un po' strana dato che si parlerebbe di "PlayerUnknown's Battlegrounds: Battlegrounds". Il cambiamento a quanto pare è avvenuto a luglio, e la modifica serve a semplificare la creazione dell'intero universo di giochi.

"Krafton sta attivamente espandendo il marchio PUBG attraverso una varietà di nuove esperienze ambientate nel suo universo", ha detto la società. "Il rebranding di PlayerUnknown's Battlegrounds in PUBG: Battlegrounds è il primo passo per realizzare questa visione. Altri titoli della serie porteranno il nome PUBG, come il nostro prossimo gioco, PUBG: New State".

New State è un gioco mobile in arrivo ambientato però nel 2051. Parte dello stesso universo si trovano anche alcuni dei giochi di cui si parla attualmente in modo ufficioso: Project Cowboy o l'horror cosmico The Callisto Protocol.

Fonte: Eurogamer